A Milano due ristoranti giapponesi Toridoll: 'niente' sushi, ma ramen e piatti tradizionali

Non sushi, ma i piatti della tradizione nipponica. In buona sostanza, ciò che i giapponesi mangiano ogni giorno.

Arriva a Milano con l’intento di diffondere la vera cucina giapponese, Toridoll, il colosso della ristorazione nipponica che conta, ad oggi, circa mille e duecento locali sparsi per tutto il mondo.

L’azienda, grazie all’intermediazione di Fudosan - specializzata proprio nel trovare location per i grandi marchi -, si è accaparrata due posti in piena zona movida ed è pronta a fare il grande esordio in Italia.

La città scelta per lo sbarco nel Bel Paese, naturalmente, è stata Milano, da sempre una delle zone più colpite dalla “sushi mania”. E la vera sfida di Toridoll sarà proprio chiarire che Giappone non vuol dire solo, o almeno non per forza, uramaki, sashimi e nigiri.

I DUE NUOVI LOCALI DI MILANO… E I MENÙ