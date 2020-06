A due passi dal Castello Sforzesco apre il nuovo Locatelli Milano

"Torneremo!". Questa è stata la promessa che Andrea Locatelli e lo chef Federico Trobbiani fecero alla propria clientela nel 2017, nel momento della chiusura dello storico ristorante “Il Verdi” di piazza Mirabello. Oggi, a tre anni di distanza, questa promessa è stata mantenuta. È così che nasce Locatelli Milano in Via Camperio, 15 (www.locatellimilano.it ; IG) un ristorante di cucina italiana che offre una proposta basata sull’originalità ma con un occhio rivolto alla tradizione e alle usanze della cucina regionale; un luogo dove il cliente e il servizio trovano uno spazio centrale a due passi dal Castello Sforzesco.

Firma dell'ormai storica collaborazione tra Andrea e chef Federico è il proprio “Stile", in grado di esaltare le caratteristiche di ogni singolo ingrediente e trasformarle in un risultato osservabile direttamente nei piatti. Al gruppo di lavoro si è aggiunto Luca Lacagnina, con la sua pluriennale esperienza nel campo degli eventi e della comunicazione. L’unione del mondo del food con quello della comunicazione ha così portato alla nascita a gennaio di Locatelli srl - Food Service Advisoring, con Andrea, Luca, Federico, l’avvocato Fabrizio Pitton e la partecipazione di un fondo di investimento.

Locatelli Srl si propone di rispondere in maniera professionale e modulare a tutte le esigenze dell’intero processo del "food service" offrendo servizi di consulenza, comunicazione, ristorazione e formazione. Grazie ad un network “liquido" di professionisti altamente qualificati, Locatelli srl è una struttura flessibile in grado di adattarsi ad ogni singolo progetto. A Locatelli Srl fanno capo i brand: Locatelli Milano (ristorante), A-Zero e Al Bistrot (home and office delivery), Locatelli’s (catering). Una nuova realtà che oggi, dopo uno stop forzato dovuto all’emergenza Covid, è pronta a ripartire per offrire ai suoi clienti un’esperienza unica, in rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Bio Andrea Locatelli

Per 25 anni protagonista a ‘Il Verdi’ storico ristorante milanese in Brera, ha contribuito in prima persona a creare lo stile ‘verdiano’ che ha proposto prima la ristorante e poi anche a casa, per privati e non, attraverso un servizio di catering ad hoc con una fortissima brand awareness. Al termine della parentesi verdiana, Andrea decide di trasferire il suo know- how all’intero settore del food service tramite consulenze specifiche e strutturate che hanno consentito il lancio o rilancio di diversi locali. Nel gennaio 2020 apre Locatelli Srl con l’obiettivo di fare advisoring di alto livello, nell’intero processo del food service.

Chef Federico Trobbiani

Classe 1989. È passato dalla periferia milanese alle cucine degli hotel di lusso del centro di Milano per poi passare ai ristoranti come l’Antica Trattoria Monluè ed ovviamente Il Verdi. Infine, è stato protagonista dell’apertura de “Il Bison Steak House”. Nel 2018 è entrato nel gruppo Buon Gusto Srl, continuando a occuparsi di Catering Chef a domicilio e di consulenza per nuove e vecchie start-up della piccola e grande ristorazione. Inoltre, collabora con due centri cottura per lo sviluppo di nuovi piatti portando con sé i suoi cavalli di battaglia storici al quale unisce nuove sperimentazioni, alla ricerca di antichi valori della pace italiana, non sempre facilmente riconoscibili.