Milano: ecco 45 milioni per ristrutturare le scuole e abbattere le barriere architettoniche

Estate, tempo di cantieri per le scuole milanesi. Dall’abbattimento delle barriere architettoniche ai lavori per la prevenzione incendi, dal rifacimento dei bagni alla sistemazione delle facciate, sono tanti i lavori in fase di avvio, in corso o in conclusione per un totale di oltre 45 milioni di euro.

“Stiamo lavorando a pieno regime per restituire a bambini e ragazzi scuole sicure e con spazi adeguati – ha dichiarato l’assessore all’Educazione, con delega all’Edilizia scolastica Laura Galimberti – e per noi agosto è un mese di piena attività, grazie ai nostri tecnici, che ci consente di fare quei piccoli e grandi interventi e ridurre ove possibile al minimo i disagi durante l’anno”.

I lavori più grandi riguardano demolizione, bonifica e ricostruzione o risanamento conservativo delle scuole di via Ugo Pisa 1 nel Municipio 6, di via Magreglio nel Municipio 8 e di viale Puglie nel Municipio 4. Per la scuola di via Viscontini nel Municipio 8 è stato chiuso invece il progetto esecutivo che consentirà di consegnare i lavori in autunno. A settembre 2018 sarà pronta per gli studenti la scuola di via Hermada.

Per quel che riguarda le certificazioni anti incendio si sono appena concluse le lavorazioni nelle scuole di via Meleri 14 e via Oglio 20 nel Municipio 4, via Brunacci 8, via Noto 4 e via Pezzi 3 nel Municipio 5. Mentre sono in corso nel plesso scolastico di via Fara 32, via Cagliero 20 nel Municipio 2, via Cova 1 nel Municipio 4, via Legioni Romane 56 nel Municipio 6, via Airaghi 42, via Valdagno 10, via Quinto Romano 26, via Valle Antrona 12 nel Municipio 7. Si sono conclusi di recente il rifacimento delle coperture e i lavori per la prevenzione incendi nella scuola di via degli Anemoni 8 e di via Lope de Vega nel Municipio 6 e, nel Municipio 7, di via Betulle 17, dove sono stati anche eseguiti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. In programma per l’autunno, inoltre, via Feltre 68/1, via Maniago 30 e via Crescenzago 47 nel Municipio 3, via Lorenteggio 6 e via dei Crollalanza nel Municipio 6.

A questi cantieri strutturali se ne aggiungono alcuni più circoscritti, ma necessari per rendere nuovamente usufruibili aree lasciate inagibili da precedenti lavori sospesi, come nel caso, nel Municipio 2, di via della Giustizia 6 e di via Muzio 5-9, dove saranno ripristinate anche le facciate o come in via Stoppani 1-3 nel Municipio 3, dove sono stati già consegnati all’impresa i lavori per restituire le aule del secondo piano, e in via Cagliero 20 nel Municipio 2, dove si sta lavorando per la riapertura della palestra: i bambini della scuola riavranno i loro spazi e le società sportive potranno riprendere gli allenamenti. In conclusione per la fine del mese di agosto anche i lavori in via Forze Armate 65, per la posa di una rete antisfondellamento, e in via Forze Armate 279, dove si stanno sistemando alcuni pannelli di controsoffitti ammalorati da infiltrazioni e una perdita nel refettorio.

Sono da poco terminati i lavori di sistemazione facciate e copertura in via della Spiga 27 nel Municipio 1 e si è avviata la sostituzione dei serramenti, opere esterne e realizzazione della copertura per passeggini in via Deruta 15 nel Municipio 3, di messa in sicurezza e revisione totale dei serramenti in via Boifava 52 nel Municipio 5, di rifacimento bagni per la scuola di via Foppette 1 nel Municipio 6 e di abbattimento di barriere architettoniche in via Castellino da Castello 10 nel Municipio 8. E ancora, la copertura della materna di viale Ungheria nel Municipio 4, oggetto di furto da parte di ignoti, sarà avviata entro agosto e la scuola potrà accogliere nuovamente i bimbi; per settembre sarà completata anche la sistemazione dei plafoni della materna di via Verga. Conclusi poi i lavori per via Pisacane 9-11-13 (facciate, serramenti, cornicioni) nel Municipio 3 e viale Bodio 22 (ascensore, servizi igienici, controsoffitti) nel Municipio 9.