Robot e guida autonoma: il progetto del Poli per innovare le piccole e medie imprese

Robot e veicoli a guida autonoma per innovare le piccole e medie imprese. Parte da qui il nuovo progetto del Politecnico di Milano per l'industria manifatturiera europea. Il progetto si chiama "Logistics for manufacturing Smes" e rientra nel maxi programma europeo per la ricerca Horizon 2020 con l'obiettivo di innovare le piccole e medie imprese manifatturiere europee.

"Grazie ai robot, utilizzati come veicoli autonomi, il progetto fornisce le soluzioni per automatizzare e digitalizzare la logistica interna all'azienda, con l'obiettivo di ridurre tempi e costi di installazione fino a un fattore stimato pari a 10" spiegano dal Politecnico di Milano.

Ciò consentirà, aggiungono dall'università, "l'implementazione economica di soluzioni logistiche piccole e flessibili, che non richiedono modifiche dell'infrastruttura, fermi di produzione e competenze interne". La call per il bando europeo si aprirà l'1 Settembre e si chiuderà il 30 Novembre prossimo.