Rovellini (ex BpM) ai vertici di Monte Paschi: è il nuovo Chief Financial Officer

Cambio ai vertici di Monte Paschi. Andrea Rovellini, 59 anni, ex responsabile della Direzione Pianificazione, Controllo e Risk Management della Popolare di Milano, è stato nominato come nuovo Chief Financial Officer di Banca Mps sostituendo Francesco Mele che, martedì 13 marzo, ha rassegnato le dimissioni.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma, dopo alcune significative esperienze nel Gruppo Barilla in ambito controllo di gestione, amministrazione e internal auditing, dal 1990 è passato al settore bancario in Banca Popolare di Milano (BPM) dove ha svolto gran parte della carriera.

Qui ha rivestito ruoli di responsabilità crescente in ambito controllo di gestione e risk management sino a divenire, dal 2007, Responsabile della Direzione Pianificazione, Controllo e Risk Management.

Dal 2009 al 2012 è stato condirettore generale a Milano di Profamily S.p.A., start-up di BPM nel settore dei prestiti alle famiglie, con responsabilità della parte amministrativa, IT, operation e risorse umane.

In BPM è stato anche membro dei Comitati di Gestione, Commerciale, Liquidità, ALM, Politiche Creditizie e Controllo Costi e del Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A.