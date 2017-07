Rsa Leopardi celebra il suo primo anniversario a parabiago con una grande festa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Oggigiorno, nelle RSA, animazione e socialità trovano sempre più spazio, per stimolare gli ospiti che possono così riattivare le funzioni mnemoniche, riappropriandosi del proprio carattere e delle proprie inclinazioni. In sostanza, si aprono le porte di una nuova vita, fatta di assistenza ma anche di nuovi stimoli. E, per l’appunto, esistono strutture che, grazie a particolari percorsi, come quelli all’insegna della musicoterapia o della pet therapy, sono in grado di arginare le situazioni di solitudine e di aggravamento delle condizioni psico-fisiche ricorrendo proprio a terapie smart e alla portata di qualsiasi ospite perché naturali, non invasive e molto coinvolgenti. La Lombardia è infatti una regione che eccelle riguardo la diffusione sul territorio di RSA. Nelle strutture viene offerta un’assistenza professionale continua e alcune realtà sono inoltre in grado di accogliere anche necessità particolari, come pazienti affetti da Alzheimer, SLA, gravissimi disabili o persone in stato vegetativo, all’interno di strutture totalmente all’avanguardia e, addirittura, completamente nuove: è il caso della RSA Leopardi del Gruppo La Villa, attiva sul territorio lombardo dal 2000, prima ubicata a Legnano e poi trasferitasi a Villastanza di Parabiago nel 2016. E, proprio il prossimo 13 luglio, RSA Leopardi celebrerà il primo anniversario nella nuova struttura a Villastanza, appositamente costruita dal Gruppo La Villa. Tra questi luoghi si terrà una grande festa, dove il gioco e il divertimento la faranno da padrone in un pomeriggio ricco di coinvolgimento e di allegria, per unire le diverse generazioni e le famiglie dei singoli ospiti: dopo lo spettacolo dei bambini che inizierà alle 15, si terrà un gustoso aperitivo, una dolce merenda e una sessione di giochi senza frontiere… d’età. Durante tutto il pomeriggio, inoltre, si terranno delle sessioni di musicoterapia, che coinvolgeranno i presenti, al fine di comprendere dal vivo il potere di questa meravigliosa tecnica di recupero. Infine, sarà allestito un cineforum con piccoli video sulle attività svolte dagli ospiti all’interno della struttura, e un angolo foto per immortalare questi momenti in un tenero ricordo. L’appuntamento è in Via Sesia n. 1/A, Villastanza di Parabiago (MI), a pochi chilometri da Legnano, dove era prima ubicata la struttura e dal capoluogo lombardo.