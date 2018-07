Rugby Sound 2018, Tailorsan partner dell’evento

Nella splendida cornice dell’Isola del Castello, a Legnano, la Festa del Rugby Parabiago da 18 anni richiama sotto il proprio palco tutti gli appassionati di musica internazionale. Anche quest’anno, come ormai consuetudine, Tailorsan è partner dell’evento. Le decine di migliaia di persone che parteciperanno agli eventi musicali, infatti, potranno usufruire dei bagni mobili Tailorsan, da sempre sinonimo di qualità e pulizia. Sono circa cinquanta, posizionati vicino al palco dove in questi giorni si stanno esibendo artisti in grado di richiamare l’attenzione di varie fasce di pubblico: Ziggy Marley, Fabri Fibra e il trio composto da Max Pezzali, Francesco Renga e Nek si sono già esibiti, mentre il 9 saranno i Negrita a chiudere i dieci giorni di eventi.

“La nostra soddisfazione - le parole di Loris Talone, amministratore di Tailorsan - non è tanto partecipare ad eventi così importanti, quanto il fatto di ripeterli nel tempo. Questo significa che il nostro lavoro è apprezzato e chi sposa Tailorsan difficilmente ci lascia. Il merito, ovviamente, è dei nostri concessionari, in questo caso Sam Spurghi, che opera nella zona di Milano”