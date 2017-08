Ryanair assume: selezioni a Orio al Serio

Ryanair assume e offre lavoro. La compagnia low cost irlandese - che a inizio agosto ha annunciato di essere stata la prima nella storia a trasportare un miliardo di passeggeri - ha infatti lanciato la propria campagna di “recruitment”.

Crewlink, la società scelta per le selezioni, è stata incaricata di selezionare cento nuovi assistenti di volo - hostess e steward - in giro per l’Europa.

Come lavorare per Ryanair: le selezioni

Le selezioni naturalmente si terranno anche nell’aeroporto di Orio al Serio, ormai base di punta di Ryanair e l’appuntamento è fissato per il 6 settembre.

Per partecipare basterà iscriversi al sito ufficiale di Crewlink e presentarsi alla giornata di “recruitment”.

Come diventare hostess e steward Ryanair

“Crewling ha aperto una campagna di selezioni per cento posizioni come personale di bordo sugli aerei Ryanair - ha annunciato la società -. Questa è un’incredibile opportunità per far decollare la tua carriera e volare con una delle migliori compagnie aeree d’Europa”.

“Un pacchetto altamente competitivo - si legge nel ‘bando’ - sarà assicurato a coloro che supereranno le selezioni: tariffe di viaggio vantaggiose, 1200 euro di indennità e un contratto garantito di tre anni dopo il completamento dell’Easa Certified Training Course”.