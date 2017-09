Voli Ryanair a 9 euro da Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio: tutte le destinazioni

Biglietti per voli Ryanair scontati a partire da 9,99 euro. È l'offerta "100 giorni a Natale" lanciata dalla compagnia aerea low cost irlandese. Si tratta dell'ultima iniziativa in ordine di tempo per convincere clienti del gigante dei cieli a un viaggio fuoriprogramma.

I biglietti, di sola andata, hanno come destinazione alcune delle principali città europee. Dagli aeroporti di Milano (Malpensa e Orio al Serio) si può volare a nove euro a Colonia e Lussemburgo, mentre per andare a Londra bisogna sborsare poco più di 13 euro. L'offerta è limitata: i biglietti, validi dal 1° ottobre al 31 dicembre, vanno acquistati entro il 18 settembre.

"Mancano 100 giorni a Natale e per celebrarlo abbiamo rilasciato 50mila verso 78 rotte differenti a 9,99 euro, per viaggiare da ottobre a dicembre — ha dichiarato il direttore della comunicazione della compagnia aerea, Robin Kiely —. Questa straordinaria offerta termina a mezzanotte di lunedì 18 settembre, quindi i viaggiatori devono affrettarsi a programmare la loro pausa invernale".