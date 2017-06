Saldi estivi a Milano al via da sabato 1 luglio

Saldi estivi a Milano: l’attesa è finita. Sabato 1 luglio, infatti, parte ufficialmente la stagione degli sconti nei negozi, con i clienti già pronti ad andare a caccia dei migliori affari.

I saldi sono disciplinati da regione Lombardia - si legge proprio sul sito del Pirellone -, che fissa la data di inizio dei saldi estivi per il primo sabato del mese di luglio. I saldi 2017, quindi, prenderanno il via proprio sabato 1 luglio.

Come ogni anno, la stessa regione ricorda gli obblighi e i doveri che i negozianti hanno nei confronti degli acquirenti.

“I commercianti - sottolinea il regolamento - hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso”.

E ancora: “L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto”.

“I prodotti in saldo - prosegue il ‘vademecum’ - devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e se ciò non è possibile cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli”.