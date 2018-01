Saldi a Milano, parte la caccia all'affare: sconti medi del 40%, coda monstre da Primark

È caccia all'affare nel primo giorno di saldi invernali a Milano e in Lombardia. E chi aveva atteso i ribassi per fare shopping da oggi potrà dare libero sfogo alla fantasia. La stima delle vendite di FederModaMilano (Confcommercio Milano) è di 426 milioni di euro. In pratica un acquisto medio a famiglia di 360 euro e, a persona, di 165 euro. Il tutto con uno scondo medio che si aggirerà intorno al 40%, secondo le stime di Federmoda. Una spesa in linea con i saldi del 2017.

"Dopo un Natale a ritmi alterni - osserva Renato Borghi, presidente di FederModaMilano - ecco, dunque, le occasioni da non lasciarsi sfuggire, a partire dai capi più importanti, ancora oggetto del desiderio, il cui acquisto è stato solo rimandato. Qualità, servizio ed assortimento saranno le componenti che affiancheranno il prezzo nei nostri negozi in questi giorni e che faranno di sicuro prediligere i punti vendita fisici rispetto all'online. Seppur le nostre previsioni siano in linea con lo scorso anno, auspichiamo un avvio positivo di questi saldi".

Prodotti in saldo, ma bisogna stare attenti alle possibili truffe: può capitare che i commercianti approfittino degli sconti per mettere sugli scaffali capi rimasti in magazzino nel corso degli anni modifichino il prezzo delle merci. Per questo "lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita — ricorda la Guardia di Finanza —. I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno".