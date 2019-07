Saldi Online: una tecnologia ibrida promette risparmi del 50%

Da luglio 2019 la rivista per consumatori GuidaAcquisti.net sta sperimentando una piattaforma ibrida che consentirebbe di scovare saldi reali su prodotti di marca che spaziano dai piccoli ai grandi elettrodomestici. La tecnologia, di tipo ibrido, si basa sulla sinergia tra il plugin di affiliazione WP Money Click, del programmatore Angelo Randazzo, e le competenze di analisi di mercato di Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici e direttore della testata digitale GuidaAcquisti.net

Come funziona il servizio? In prima battuta il motore di ricerca di WP MoneyClick seleziona le offerte più convenienti in un paniere online di circa 1,5 milioni, e in seguito la redazione di GuidaAcquisti.net le analizza per testarne la reale veridicità. Golden List, questo è il nome del servizio, è attualmente un gruppo su Facebook nel quale è possibile iscriversi gratuitamente.