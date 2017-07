Milano, Primark preso d’assalto nel primo giorno di saldi: ore di coda a “Il centro” | Foto

Primark e le code degli amanti dello shopping: un binomio che non si smentisce mai.

Sabato, giorno dell’inizio dei saldi a Milano e in Lombardia, il negozio Primark de “Il Centro” di Arese è stato infatti letteralmente preso d’assalto dai clienti, come era già successo nel giorno della grande inaugurazione.

Saldi da Primark: che code ad Arese

Fin dalle prime ore del mattino - e la situazione è “peggiorata” col passare del tempo - centinaia di acquirenti hanno cercato di entrare nel locale, costringendo i dipendenti ad organizzare i presenti con paletti e “fasce” separacode.

Risultato: un’interminabile fila - sia al piano terra, sia al piano superiore -, con attese di almeno un’ora.

Saldi a Milano: via dal 1 luglio

A Milano città, invece, i saldi sono partiti su due differenti velocità. Nel quadrilatero della moda - dove risiedono i brand del lusso e dove un tempo si registravano code stile Primark - il via è stato soft: a fare shopping sono stati per di più i turisti e all’esterno dei negozi non c’erano persone in attesa.

Affluenza maggiore, invece, nelle zone di piazza San Babila, corso Genova e corso Buenos Aires, dove è più alta la concentrazione di negozi di moda “low cost”. In alcuni store, con ribassi fino al 70%, non sono mancate le code.

Saldi da Primark: la coda del primo giorno