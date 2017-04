Salone del Mobile, nel 2017 sfiorato il record: 343 mila visitatori

Sono stati 343.602 i visitatori del Salone del Mobile, che si è chiuso domenica 9 aprile, provenienti da 165 Paesi: in particolare, dall'estero proveniva circa il 75% dei buyer. Gli espositori sono stati oltre duemila, di cui un terzo dall'estero. Un trend positivo con un incremento del 10% rispetto al 2015, anno in cui - oltre al Salone - erano presenti le stesse biennali, dedicate alla luce (Euroluce) e all'ufficio (Workplace 3.0).

Nonostante quindi l'assenza delle due esposizioni biennali su cucine e bagni, che partecipano negli anni pari, il Salone si è avicinato al record assoluto di poco più di 350 mila presenze registrato nel 2016. «Un momento unico, in cui cultura e sistema industriale diventano punto di riferimento internazionale e modello virtuoso di una Italia che funziona», è il commento di Claudio Luti, presidente del Salone, che ha ricordato la presenza anche di tantissimi ospiti non legati al design ma che «sono venuti qui per vivere l'emozione di questo Salone e della città stessa».

E da Federlegno Arredo è arrivata la richiesta di rinnovare nel 2017 il "bonus mobili", incentivo fiscale del 50% sull'acquisto di nuovi arredi, che ha prodotto una buona ripresa del mercato interno (+3,1% nel 2016) ma non è stata rinnovata.

FUORI SALONE: GLI EVENTI COLLATERALI SARANNO RIPROPOSTI PER ALTRE KERMESSE