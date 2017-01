Il Salone del Mobile 2017 "entra" anche nell'area di Expo

Il Salone del Mobile del 2017 entrerà in area Expo. La novità è stata comunicata: si tratterà, molto probabilmente, di una mostra tematica. Un'estensione della manifestazione che, nella sua quasi totalità, si svolgerà comunque nella fiera di Rho, come sempre. Ma i due spazi sono vicini e quello che fu dell'Expo 2015 è inutilizzato, per cui si è pensato di "gettare il ponte" e sfruttare, almeno in parte, quel che resta dei padiglioni espositivi. Non si sa ancora con precisione quale verrà utilizzato ma l'idea è ormai certa.

La stessa cosa in città: il Fuori Salone, una manifestazione ormai importante tanto quanto il Salone ufficiale, si espanderà ancor più, utilizzando i Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, altro spazio inutilizzato di Milano.

E l'idea di sfruttare l'area di Expo per tutte le manifestazioni che si svolgeranno a Rho-Fiera prende corpo: almeno in attesa di vedere trasformata l'area dell'esposizione universale, destinata com'è a diventare quel polo scientifico-tecnologico già delineato insieme al futuro campus delle facoltà scientifiche della Statale, che traslocheranno da Città Studi.