Sandrino punta all'internazionalizzazione del proprio format

Milano, Aprile 2017 – “Sandrino® il Gelato al Naturale” è un food format giovane e divertente, nato nel 2011 dalla determinazione e intuizione di Alessandro Salerno che oggi, con i suoi 12 punti vendita dislocati sul territorio nazionale, opera nel settore della gelateria artigianale di qualità, della caffetteria e della pasticceria.

Grazie ai consistenti investimenti effettuati e all’esperienza maturata nel settore, la Sandrino srl ha elaborato un innovativo concept di punto vendita che rispecchia fedelmente l’identità del brand e che gli consentirà di creare un network di punti vendita monomarca in franchising dal sicuro risultato.

Oggi “Sandrino® il Gelato al Naturale” è pronto per proporsi a livello globale con un format accuratamente testato e di successo che, grazie all’ampliamento della proposta di prodotto alla pasticceria ed alla caffetteria ed alla consolidata e riconosciuta attenzione alla qualità può garantire ai futuri distributori e franchisee ottime performance per l’intera durata dell’anno.

Il concept dei locali “Sandrino® il Gelato al Naturale” propone un ambiente luminoso, moderno ed accogliente, dove un’ampia vetrata permette ai consumatori di vedere direttamente l’attività produttiva che si svolge nel laboratorio che affianca e completa ogni negozio. Il materiale utilizzato per gli arredi è principalmente il legno. La scelta del legno ha una doppia valenza: funzionale, perché ben si presta allo scopo finale, e materica perché rappresenta un materiale “vivo” e caldo all’interno di un contesto che vuole assumere un carattere contemporaneo e pulito, privo di elementi ridondanti, in cui si possa apprezzare al meglio la genuinità dei prodotti offerti da Sandrino.

Il piano di lavoro del bancone è realizzato invece in marmo di Carrara, per sottolineare l’italianità del progetto e l’attenzione all’utilizzo di materiali pregiati e di qualità sia nell’allestimento dei propri spazi che nella preparazione delle dolci prelibatezze offerte.

La pavimentazione, infine, è realizzata con un mosaico di esagoni in ceramica, proposti nelle tonalità calde e golose della crema e del cioccolato.

Alessandro Salerno, Amministratore unico di Sandrino Srl, ha commentato: “Sono convinto che il franchising sia un’opportunità di lavoro autonomo perché, grazie ad un contenuto investimento iniziale si può entrare a far parte di un progetto di ampio respiro portato avanti e supportato in termini di comunicazione e marketing da un’azienda già affermata sul mercato. Sono felice di annunciare che oggi, Sandrino® il Gelato al Naturale è pronto per l’espansione del suo modello di franchising non solo sul suolo nazionale ma anche a livello internazionale per cui invito tutti coloro che si sentano un animo da imprenditori e che siano pronti ad una nuova ed entusiasmante sfida professionale a mettersi in contatto con noi per valutare una possibile collaborazione”.