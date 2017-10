Sciopero alla Alstom Transport: i lavoratori restano fuori dai cancelli dello stabilimento

Sciopero alla Alstom Transport di Sesto San Giovanni. Nella giornata di martedì 24 ottobre i lavoratori hanno incrociato le braccia e sono rimasti in presidio fuori dai cancelli dallo stabilimento di Via Fosse Ardeatine. L'adesione alla protesta ha sfiorato quasi il 100%, secondo quanto riportato in una nota diramata dalla Fiom.

Alstom Transport: le motivazioni dello sciopero

La scorsa settimana in Assolombarda l’azienda aveva confermato la decisione di esternalizzare il settore logistica che occupa 25 lavoratori entro la fine dell’anno. Un’operazione che ha visto la contrarietà di dipendenti e sigle sindacali e che si va a sommare ad una situazione di incertezza dopo l’annunciata fusione tra Alstom Transport e Siemens. "Se per i siti spagnoli e francesi della multinazionale è stata garantita la tutela dei livelli occupazionali per i prossimi anni, nessuna sicurezza è stata espressa sui siti italiani e quindi anche per lo stabilimento di Sesto", precisa in una nota Uilm.

Le richieste dei sindacati

"La richiesta che avanziamo ad Alstom Transport, sostenuta con fermezza dai lavoratori, è di sospendere l’annunciata cessione che, oltre a produrre incertezza sul futuro dei lavoratori interessati, rischia di creare seri problemi organizzativi all’interno del sito — ha dichiarato Marco Mandrini, segretario della Fiom di Milano —. Questa è la condizione per sederci attorno ad un tavolo e trovare soluzioni condivise che tutelino i lavoratori. Ci aspettiamo che Alstom Transport scelga la via del confronto e che lo faccia il più presto possibile — ha aggiunto —. Nel frattempo le iniziative proseguiranno, anche coinvolgendo le istituzioni".