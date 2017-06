Niente consegne per Amazon, incrociano le braccia e scioperano i lavoratori di Milano

Scioperano i lavoratori di Amazon. Nella mattinata di mercoledì 28 giugno i dipendenti del colosso di e-commerce del magazzino di via Nicolodi a Milano (zona Bovisasca) hanno incrociato le braccia.

Una protesta per chiedere l'adeguamento del contratto: da postino privato a trasporto e logistica. Non solo: la mobilitazione è arrivata dopo due anni di straordinari non pagati, fanno sapere i lavoratori.