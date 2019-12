Milano, i dipendenti di Auchan scioperano l'antivigilia di Natale contro i tagli di Conad

Incroceranno le braccia e sciopereranno l'antivigilia di Natale contro il piano di riorganizzazione di Conad i lavoratori Auchan e Simply della Lombardia. I dipendenti delle due società di grande distribuzione si troveranno il 23 dicembre davanti a Palazzo Lombardia, sede della Regione, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Lombardia.

"A Natale non vogliamo regali — scrivono i lavoratori in una nota —. Chiediamo solo solidarietà verso la nostra lotta e che questo gruppo di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che nonostante tutto continuano a lavorare con professionalità e impegno, non venga distrutto per sempre".

L’acquisizione della rete di vendita di Auchan e Sma da parte di Conad riguarda 6.600 dipendenti in Lombardia, di cui 3.100 non inclusi nel progetto di passaggio. Ben 650 sono solo nella sede di Rozzano; oltre 1.000 nei 7 ipermercati sul territorio che ancora non hanno trovato una destinazione.

“"egli ipermercati si prevede una riduzione delle superfici dei punti vendita mediamente del 30-50% - spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Lombardia -. E questo significa un forte rischio che Conad crei una bad company dove abbandonare i lavoratori in esubero". I sindacati, inoltre, denunciano che i lavoratori che sono passati da Auchan a Conand starebbero "soffrendo per un peggioramento delle condizioni di lavoro (orari di lavoro, turni, festivi)".

Carrefour compra ex supermercati Auchan da Conad

Nella mattinata di venerdì 13 dicembre Carrefour Italia aveva annunciato la sigla di un accordo per l'acquisizione da Conad di 28 punti vendita ad insegna Auchan dislocati in Lombardia, "soprattutto nella città di Milano e principalmente del formato di prossimità". Tradotto? Con superficie compresa tra 150 e 600 metri quadrati.