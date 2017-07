Milano, sciopero dei fattorini in bici Deliveroo: “Precari, rischiamo la vita senza garanzie”

Quello per loro è un “lavoro” e non un “lavoretto”. E per questo vorrebbero garanzie, sicurezza e condizioni adatte per svolgere al meglio la loro mansione.

Esplode la rabbia dei lavoratori in bicicletta di Deliveroo, la famosa azienda che si occupa di consegne di cibo a domicilio.

Sabato 15 luglio sarà infatti la giornata della “Deliverance Strike Mass”, la bicilettata di protesta organizzata dai “rider fantasma” per mettere la società davanti alle proprie responsabilità, come era già accaduto ad ottobre scorso con i lavoratori di Foodora.

Deliveroo: fattorini in bici in sciopero

“Deliveroo dice che siamo ‘collaboratori autonomi’ e ‘fornitori indipendenti’ di prestazione d'opera - denunciano i lavoratori nel comunicato che annuncia la mobilitazione -, che bastano uno smartphone, una bicicletta funzionante e due gambe robuste e diventi ‘imprenditore di te stesso’. La nostra azienda - proseguono i rider - dice che consegnare cibo non è un lavoro ma un ‘lavoretto’ e per questo il sistema dell'assegnazione dei turni attraverso uno ‘slot" orario’ e ‘la messa a disposizione’ rappresenta un sistema equo ed innovativo per la ‘valorizzazione’ del nostro tempo”.

L’idea di base di Deliveroo, sottolineano i ragazzi, è semplice: “Se sei molto disponibile e molto veloce consegnerai tanto e salirai nel ranking, perché l'algoritmo che smista gli ordini ne terrà conto. Se avrai problemi, bucherai, sarai malato, partirai in vacanza, sospenderai per un po' la collaborazione, perderai posizioni e la possibilità che altri slot orari ti vengano assegnati. È la dura legge del delivery food”.

Deliveroo: la denuncia dei riders

Una situazione che i fattorini, evidentemente, sono stanchi di sopportare: “Una legge che non ammette ambiti di discussione - denunciano -. Per questo abbiamo deciso di mobilitarci, organizzando la prima Deliverance Strike Mass. Perché le nostre condizioni di lavoro debbono migliorare. E le nostre richieste non caschino mai più nel vuoto del silenzio di un clic".

"Lavoriamo precarizzati. Corriamo per strada, tra una consegna e l'altra, rischiando la vita, nel traffico, senza copertura assicurativa che ci tuteli - raccontano -. Non abbiamo ferie, malattia. Non abbiamo alcuna garanzia sul nostro futuro. Nessun prospettiva di assunzione, con la spada di Damocle del tetto dei cinquemila euro sulla ritenuta d'acconto. Con il ricatto dell'apertura di una partita iva che non ci possiamo permettere”.

Così, ecco la protesta e la pretesa di “risposte concrete”. L’appuntamento è alle 19.30 in piazza XXIV maggio per la biciclettata che poi toccherà i “ristoranti e i punti di ritrovo dei rider”.