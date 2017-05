Malpensa, protesta davanti ai check-in di Ryanair: voli in ritardo

Agitazione dei lavoratori del servizio bagagli a Malpensa: i check-in di Ryanair sono stati bloccati. La protesta è contro l'affidamento del servizio alle cooperative in subappalto. Alle sette di mattina è scattata una assemblea spontanea di circa centocinquanta lavoratori, dipendenti delle varie società presenti nell'aeroporto varesino: Ags, Airport Handling e Avia Partner. Ags, in particolare, sta valutando se affidare il servizio in subappalto alla cooperativa Alpina.

Cooperativa che, già nel 2015, tentò di inserirsi nel settore dei servizi di terra e dei bagagli a Malpensa, senza riuscirci perché i giudici amministrativi avevano valutato "antisindacale" servirsi di una cooperativa per, di fatto, aggirare tutti gli accordi con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e relative condizioni di lavoro.

Ryanair d'altra parte utilizza il subappalto come prassi proprio per abbattere i costi di questi servizi. Ora, a fronte della prospettiva che Alpina riesca a ottenere il subappalto, è scattata la protesta: secondo la Filt-Cgil si arriverebbe a condizioni di lavoro peggiori, retribuzioni inferiori e servizi più scadenti.

I disagi sono inziati alle sette di mattina di fronte ai check-in di Ryanair e sono proseguiti per varie ore. Alcuni voli sono partiti in ritardo.