Quattro operai licenziati in tronco: scatta lo sciopero alla Ugitech di Peschiera Borromeo

Operai con le braccia incrociate e macchinari fermi. In una parola: sciopero. Succede alla Ugitech di Peschiera Borromeo, trafileria che fa parte del gruppo franco-tedesco Schmolz + Bickenbach (secondo produttore mondiale di prodotti lunghi in acciaio speciale) dove lavorano 126 persone che si alternano su turni.

L'agitazione è scattata dopo la decisione dei manager di licenziare quattro operai. Provvedimenti che, come denunciato dalla Fiom Cgil, sarebbero arrivati senza preavviso nel pomeriggio di venerdì 20 settembre, al termine una trasferta nella sede centrale del gruppo dirigente.

Nella mattinata di lunedì 23 settembre gli operai hanno incrociato le braccia davanti al capannone di via Giuseppe Di Vittorio. “Abbiamo chiesto all’azienda l’immediato ritiro dei licenziamenti – ha dichiarato Giovanni Ranzini, segretario della Fiom di Milano – per ora non abbiamo avuto il piacere di discutere con i manager. La ferma, immediata e straordinaria risposta dei lavoratori e la decisione di proseguire a oltranza sciopero e presidio davanti ai cancelli dovrebbe convincere l’azienda a tornare sui passi. Fino a quando non ci sarà un segnale in questo senso la mobilitazione proseguirà”.