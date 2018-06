Scuole a Milano: arrivano 52 milioni di euro per il recupero e la costruzione di nuovi plessi

Sono quattro i nuovi progetti per recuperare e costruire nuove scuole a Milano approvati con immediata eseguibilità dalla Giunta per consentirne l’inserimento nel Piano Triennale delle Opere pubbliche, oltre che la partecipazione al bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica del Piano Triennale Regionale 2018-2020.

“Era assolutamente prioritario approvare al più presto queste delibere – dichiara l’assessore all’Educazione ed Edilizia scolastica Laura Galimberti – anche per non perdere la possibilità di partecipare ai bandi regionali, tramite cui vengono erogati i fondi che il Governo ha dedicato proprio alla copertura del fabbisogno scolastico delle città. Vorrei davvero ringraziare tutti gli uffici che nelle ultime settimane si sono dedicati all’aggiornamento e all’approvazione dei progetti che ora possiamo candidare per il reperimento dei fondi nazionali, che vanno a integrare le risorse già stanziate dal Comune di Milano”.

Le scuole interessate: Console Marcello

Si parte dalla Scuola Primaria di via Console Marcello 9, nel Municipio 8, interessata di recente da problemi ai solai, per la quale si è resa necessaria una nuova progettazione volta a conservare l’edificio esistente, prevedendo tutte le opere necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e agibilità della scuola. Si è passati così da un finanziamento di 1 milione di euro, a un progetto da 3,5 milioni di euro.

Quartiere Adriano

Anche per il quartiere Adriano, nel Municipio 2, è stato approvato un progetto per la Scuola secondaria di Primo grado con un importo superiore a quello stimato nel 2016: da 10 a 15 milioni di euro per consentire la bonifica dell’area e adeguarsi ai nuovi standard indicati dal Miur. In particolare, l’utilizzo flessibile degli spazi – anche per funzioni extrascolastiche – e il raffrescamento di tutta la scuola per attività estive.

Via Crespi

Passa da 8 a 16,8 milioni di euro il progetto per il risanamento del plesso scolastico di via Crespi 40, nel Municipio 9, che è stato aggiornato prevedendo, oltre alla bonifica dall’amianto, anche l’adeguamento sismico alle nuove norme, l’ottenimento della classificazione per il contenimento energetico, la realizzazione di chiusure altamente performanti dal punto di vista acustico e l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Via Catone

Diventerà infine una nuova scuola Secondaria di Primo grado del Municipio 9, al servizio dei quartieri Dergano/Bovisa, l’attuale Polo Catastale di via Catone. Per rispondere alle esigenze del quartiere, infatti, si è scelto di ridestinare ad uso scolastico l’edificio che oggi ospita servizi comunali non strettamente connessi al quartiere e dunque ricollocabili in altre zone della città. L’importo stimato per la bonifica, la demolizione e la ricostruzione della scuola è di 16,5 milioni di euro.