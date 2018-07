Segrate, aperta la commercializzazione dei servizi in FTTH di Open Fiber

Open Fiber sta cablando l’hinterland milanese in modalità FTTH (Fiber TO The Home) portando quindi direttamente a casa una infrastruttura che supporta velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance: l’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

Per la realizzazione della rete nei comuni “cintura” del capoluogo lombardo Open Fiber sta investendo un totale di oltre 70 milioni di euro, di cui circa 4 milioni solo nel comune di Segrate, dove saranno stesi complessivamente quasi 6mila km di fibra ottica.

L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra-larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. I vantaggi della fibra ultraveloce saranno evidenti per tutti i cittadini, e si estenderanno ad ambiti come lo streaming online, il tele-lavoro, l’e-commerce e l’accesso ai servizi avanzati della P.A.

Wind Tre è l’azienda che per prima ha commercializzato servizi su fibra Open Fiber per il comune di Segrate. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Wind Tre.