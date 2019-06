Sei annuncia l'acquisizione di Plastibor: "Più competitivi nel comparto dell'archiviazione"

SEI, azienda italiana specializzata nella produzione di articoli di archiviazione annuncia un'importante acquisizione, quella di Plastibor: realtà attiva nella lavorazione delle materie plastiche dal 1961 e leader in Italia nel campo degli accessori per ufficio, scuola e casa. L'acquisizione riguarda il ramo d'azienda relativo a questi articoli e sono stati trasferiti nella sede di Liscate la produzione, la gestione degli ordini e il magazzino. In comune le due aziende, la prima lombarda e la seconda veneta hanno la lunga tradizione, la qualità dei materiali, la cura nel design.

«Da oggi saremo ancora più competitivi e amplieremo la gamma dei nostri prodotti spingendo sulla massima copertura del mercato - spiegano Andrea e Riccardo Rota, AD di SEI - Diamo continuità a una lunga tradizione e ci troviamo a condividere diversi valori, visto che la nostra storia è piuttosto simile.