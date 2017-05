Semilavorati per bar, gelateria e pasticceria: Stiltek spinge la tecnologia verso nuove frontiere e nuovi mercati internazionali

Adattabilità, modularità, versatilità e durevolezza sono solo alcune delle prerogative garantite dalla produzione, risultato di efficace confronto tra esperti del settore e professionisti del design. La vasta gamma di moduli semilavorati refrigerati e neutri fondono nuove frontiere tecnologiche con una linea estetica di gusto essenziale. Il tutto all’insegna dell’alta qualità, requisito fondamentale per il rispetto del cliente. Perché è il cliente al centro del processo produttivo dell'azienda.

Dal retrobanco bar ai banchi milleusi drop-in, semilavorati di alto design e tecnologia per qualsiasi esigenza

Banchi bar e milleusi drop-in, retrobanchi, pensili refrigerati, celle bar, workstation cocktail, vetrine riscaldate, refrigerate, o neutre: tutto questo conforma la gamma dei semilavorati Stiltek per l’arredamento dei bar. Elementi disponibili in numerose misure e versioni, costituiscono materiali fondamentali per ottenere un risultato altamente funzionale, pratico ed esteticamente pregevole.

Le differenti esigenze di spazio, i gusti mutevoli della clientela, le particolarità progettuali di architetti e designer, trovano concrete risposte attraverso i semilavorati per bar. Sia che prediliga la linea dritta, razionalista, essenziale, sia che ci si orienti verso la sinuosità delle forme, i semilavorati Stiltek offrono possibilità di adeguati risultati.

La linea Wallbox, con Icebox e Workstation Cocktail, è estremamente curata nei particolari e pensata per offrire una concreta risposta alla necessità di corretta esposizione e refrigerazione di gastronomia fredda e bevande. Possiede elevate performance tecnologiche e tecniche, notevoli possibilità di composizione e adattamento, oltre che enorme varietà di componenti. Possono avere l’esposizione a parete o a incasso. Dal punto di vista funzionale, alcuni elementi devono considerarsi invariabili.

Ma proprio questi garantiscono la migliore resa e la più lunga durata. Gli impianti refrigeranti sono ventilati a valvola termostatica. Le strutture portanti sono in acciaio rivestito per alimenti, con gabbia poliuretanica per isolamento termico e fondo con bordature raggiate e scarico condensa. Gli sportelli sono in vetro temperato e serigrafato, oltre che coibentati e dotati di impianto di refrigerazione tramite ventilazione. L’illuminazione è fornita con plafoniere a led.

Le differenti versioni in acciaio, con struttura e sportelli nelle varianti bianco/nero, il quadro programmabile dei comandi elettronici, i ripiani regolabili in altezza, le differenti conformazioni delle ante e dei ripiani ed altro ancora, sono invece elementi variabili, attraverso i quali poter personalizzare esteticamente ogni esercizio.

La razionalizzazione di ogni spazio, la relativa migliore gestione e ottimizzazione, sono dunque componenti che trovano la risposta più adeguata attraverso l’impiego dei semilavorati per bar Stiltek. La fantasia di ogni disegnatore può essere soddisfatta semplicemente seguendo alcune delle regole fondamentali di organizzazione. Il cliente può ottenere un risultato perfettamente in linea con le proprie esigenze e perfino con il proprio gusto.

Come non parlare di Icebox? La consolle che permette la migliore esposizione degli alimenti su ghiaccio. È un vero e proprio elemento d’arredo che accredita il prodotto alimentare all’occhio del cliente, ne attira l’attenzione, anche per via dell’illuminazione portante e scenografica a led di cui è fornito. Dispone inoltre di scarico, pareti in vetrocamera con bordi in alluminio anodizzato, alimentatore esterno a bassa tensione. Alcuni optional completano l’offerta.

E come non dire qualcosa sulla workstation cocktail? Consolle impostata su una struttura tubolare in acciaio inox e alluminio anodizzato lucido, dotata di lavello con miscelatore, vasca per ghiaccio coibentata, vasca per lo stoccaggio dei bicchieri, vaschette aggiuntive, tagliere, speed rack per bottiglie, appoggio ribassato per mixer e tritaghiaccio, vani a giorno con fondo asportabile. Insomma, è un vero gioiello della tecnologia, l’alleato ideale per ogni barman, l’insostituibile supporto in caso di alta frequentazione del bar per la sua capacità di contrazione dei tempi di preparazione delle bevande.

E allora? Le diverse ed eterogenee pannellature e finiture dei moduli Stiltek rappresentano la migliore delle soluzioni per progettisti e proprietari di bar che mirano a tradurre le proprie idee in concretezza estetica e funzionale.

Basterà che il cliente esprima e codifichi le proprie necessità, le trasmetta al suo tecnico di fiducia che, a sua volta, le traduca in progetto attraverso la valutazione delle enormi potenzialità offerte da Stiltek, sia in termini di adattabilità sia in fattori riguardanti l'estetica e la funzionalità. La restituzione tridimensionale del locale potrà essere esaminata preventivamente, ogni elemento potrà essere valutato attentamente ed eventualmente sostituito o mutato nel colore e nelle finiture, prima della fase realizzativa. Nessuna sorpresa, dunque, ma concreta fattibilità e soddisfazione assicurata.

STILTEK, il Made in Italy dei semilavorati per i locali nel settore HO.RE.CA. che esporta tecnologia in tutto il mondo

Stiltek è una divisione di Frigomeccanica, deriva dunque da un gruppo di matrice italiana, attivo da oltre quarant’anni. Impiega diverse centinaia di persone e da oltre ventanni vende i propri semilavorati per il settore HO.RE.CA. In tutto il mondo. La sua area produttiva vanta oltre quarantamila mq di superficie, con macchine e attrezzature d’avanguardia e in alcuni coperte da brevetti internazionali.

Leader nel settore, Frigomeccanica si rivolge al vasto mercato degli arredamenti per esercizi destinati al pubblico: bar, gelaterie, pasticcerie, alimentari, negozi di gastronomia, panetterie e altro ancora. È affermata attraverso diversi brand: oltre quello omonimo e al brand Stiltek, è presente sul mercato anche con Officine 900 e Frimar, ognuno destinato ad una precisa tipologia di prodotto.

L’elemento focale che caratterizza l’azienda è l’incessante ricerca di innovazione, tesa a fondere tecnologica ed estetica in un contesto di efficace ed efficiente dialogo. Garanzie di qualità, competitività e serietà ne contraddistinguono l’offerta sul mercato anche internazionale: orgoglio del Made in Italy.





