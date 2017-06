Sempre più Lombardi decidono di partire e andare a studiare una lingua all’estero

Dall’ultimo report di EF Education First, società leader mondiale nel settore dei corsi di lingua all’estero e delle vacanze studio, risulta che gli abitanti della Lombardia sono fra i più interessati a recarsi all’estero per studiare le lingue.

Fra tutte le province della Lombardia, primeggia Milano con il 45% di studenti che nel 2016 sono andati all’estero per apprendere una nuova lingua. Meta preferita? Malta e possiamo ben immaginare la motivazione. Nell’ultimo anno infatti, sempre più milanesi di tutte le età hanno frequentato una vacanza studio a Malta.

Oltre al l’isola della laguna Blu, tra le preferenze meneghine compare anche l’isola di Smeraldo, l’Irlanda. Le motivazioni sono varie, ma sicuramente una delle principali è che frequentare un corso di inglese a Dublino molto spesso è più tranquillo rispetto ad altre città più grandi come Londra, che mantiene comunque la terza posizione fra le destinazioni più amate dai Milanesi.

Parlando, invece, dei principali trend della Regione, vediamo che da sempre la nazione più richiesta è l’Inghilterra, che mantiene il primato di preferenza degli ultimi 3 anni e sicuramente si confermerà tale anche nel 2017. Tra le città preferite per un corso di inglese, il 2016 ha visto una crescita rilevante di Bristol e Manchester, con un +70% di studenti per la prima e un +45% per la seconda. Anche le città marittime, come Brighton, Hastings e Eastbourne registrano una crescita notevole.

Dalle tendenze dell’ultimo anno, sicuramente il Lombardo tipo dimostra di aver capito l’mportanda di imparare una nuova lingua, ma vuole farlo vicino al mare, dato confermato da un +18% di crescita per le mete spagnole (Barcellona e Malaga in particolare) ma anche un inaspettato +28% di studenti che ha scelto di frequentare un corso di inglese a Honolulu (meta preferita dai Varesini), seguita da un’altra meta esotica in crescita: Città del Capo.

Qual è il profilo dello studente Lombardo medio?

Le ragazze si dimostrano sempre più interessate allo studio delle lingue straniere, rappresentando il 60% degli studenti partiti nel 2016, un dato che non deve sorprendere perché più o meno uguale anche nelle altre regioni. I dati 2016 mostrano inoltre che in alcune province Lombarde si è riscontrato un notevole incremento degli studenti che si sono recati all’estero per studiare una nuova lingua: in prima posizione la provincia di Lecco con un +15% rispetto al 2015, seguita da Pavia con +14% e in fine Brescia con +3%.

Da segnalare che non sono solo i teenager o i più giovani interessati a partire, anzi, le vacanze studio all’estero piacciono a tutte le età come dimostra la crescita del segmento 30+ che registra un 12% in più rispetto all’anno precedente ed è Milano a guidare questa tendenza.

È quindi interessante notare come, in un momento storico in cui si sente spesso parlare di innalzamento delle barriere e paura dell’integrazione, i Lombardi, ma anche gli italiani in generale, sono sempre più propensi a viaggiare, imparare una nuova lingua e conoscere nuove culture.