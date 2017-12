Abbigliamento contraffatto venduto sui social network: quattromila capi sequestrati

Vendevano sul web articoli d'abbigliamento falsi, con marchi famosi. Quattordici persone sono state incastrate dalla guardia di finanza di Treviglio nell'operazione "Social Griffe", battezzata così perché i truffatori si servivano di un noto social network per postare gli annunci (con foto) di svariati articoli di abbigliamento e accessori a prezzi molto convenienti.

Tra gli articoli venduti c'erano borse, scarpe, portafogli e appunto abbigliamento, sportivo e non, con ampia varietà di modelli e taglie. Non mancavano articoli per bmabini. I finanzieri hanno iniziato l'operazione proprio monitorando il social network e imbattendosi in pagine e profili su cui venivano proposti gli articoli "griffati", a prezzi molto inferiori a quelli di mercato. Dalle fotografie pubblicate si evinceva l'assenza di etichette e cartellini, facendo sorgere il sospetto che si trattava di capi falsificati.

Le indagini hanno "isolato" tre profili, riconducibili ad altrettante persone residenti nella Bassa bergamasca, le cui abitazioni sono state perquisite: questo ha permesso di trovare una settantina di articoli contraffatti e poi tablet, cellulari, agende, listini prezzi, ricevute di spedizione e di ricarica di carte di credito prepagate.

E' stata quindi ricostruita la "filiera" del commercio illegale fino ad arrivare ai fornitori dei tre bergamaschi: tutti residenti nelle province di Roma e Napoli. La finanza si è quindi recata anche da loro e le perquisizioni hanno portato al sequestro di quattromila capi contraffatti. Ai clienti, infine, è stata contestata la violazione amministrativa del caso. E' infatti punito anche l'incauto acquisto.