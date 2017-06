Shopping di lusso, Milano è l'ottava città del mondo

Su 249 miliardi di euro all'anno per lo shopping del lusso, circa 100 miliardi sono spesi in dodici città. Lo rivela uno studio sui beni di lusso personali, riferito al 2016. Uno shopping per pochi, anzi per pochissimi, che si possono permettere di uscire dalle boutiques d'alta moda con sacchetti pieni di "superfluo che costa".

Milano è l'ottava città mondiale in questa particolare classifica che prende in esame esclusivamente l'alta gamma. Il podio è abbastanza "scontato": New York, Parigi, Londra. Stupisce invece la distanza con cui la "Grande Mela" stacca la seconda classificata. A New York infatti, ma in realtà soprattutto in determinate strade di Manhattan come la Fifth Avenue, ogni anno si spendono per il lusso circa 24 miliardi e 700 milioni di euro. A Parigi, invece, soltanto (si fa per dire) 12 e mezzo, cioè la metà. Londra è terza con 11 miliardi e 200 milioni.

Le successive tre posizioni sono appannaggio dell'Oriente: Hong Kong, Tokyo e Seul. Ma prima di arrivare a Milano (che "vale" 5 miliardi e 600 milioni), con circa 200 milioni di euro in più, ecco Pechino, la capitale cinese. Dopo il capoluogo meneghino troviamo Mosca e il Principato di Monaco, infine Dubai e (al dodicesimo posto, con due miliardi e 100 milioni di euro spesi) Roma.