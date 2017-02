Ragazzini passano la notte al freddo per acquistare le scarpe edizione limitata

La scorsa notte in centinaia hanno atteso l'apertura del negozio 'Size?' in via Torino per una vendita di sneakers in edizione limitatissima.

Molti ragazzini, dai 15 ai 18 anni, hanno passato la notte all'addiaccio per accaparrarsi i primi modelli. I prezzi variavano da 200 a 350 euro.

'Size?' è una delle più note catene di scarpe per giovanissimi. Presente in tutt'Europa, vende anche abbigliamento. E' rivenditore autorizzato delle più importanti marche sportive.

Il mercato soprattutto online è sterminato. Le limited edition possono essere vendute a un prezzo vicino al doppio di quello d'acquisto se non utilizzate e perfette. Una sorta di "chilometro zero" con tanti ragazzini che hanno sopportato una notte all'aperto per un bel guadagno. In molti hanno comprato 5 o 6 paia.