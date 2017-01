Sky, esuberi anche a Milano Rogoredo. Smantellata sede a Roma

1 / 2

La direzione di Sky, rete satellitare, ha deciso esuberi anche nella sede di Milano, Rogoredo.

L'ad di Sky Andrea Zappia lo ha annunciato ai sindacati martedì pomeriggio. L'azienda, secondo quanto è trapelato da Cgil, Cisl e Uil, che hanno diramato una nota congiunta, avrebbe deciso 120 esuberi nella sede di Roma (dove saranno ridimensionati i settori di Facility Management e Finance), altri 80 a Milano (questi ultimi delle aree Finance e Controllo Qualità).

E' stato confermato poi il trasferimento dei dipendenti dalla capitale a Milano (300 persone) inclusa la redazione di SkyTg24 (con l'eccezione della redazione politica e di quella centro sud). Le motivazioni? L’azienda – spiegano le segretarie nazionali Slc, Fistel, Uilcom del settore – “ha comunicato di voler dar corso ad un piano “organizzativo di trasformazione” avente l’obiettivo di ottimizzare strutture ed obiettivi per i propri investimenti per mantenere la propria competitività, considerando il cambio di scenario complessivo del settore radiotelevisivo rispetto ad una maggiore integrazione con il mondo delle Telco ed in particolare rispetto all’ingresso di nuovi player (Amazon, Netflix... )”. Altresì, l’ad ha espresso l’esigenza di evitare, proprio in considerazione di tale difficile scenario, duplicazioni di attività, ruoli e funzioni, a tutela dell’intero futuro asset aziendale.

Cosa ha detto l'azienda