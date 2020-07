La schiscetta da smart working che uccide la pausa pranzo

Smart working, lavoro da remoto, agile, da casa. Quante volte abbiamo sentito questi termini in questi ultimi (e difficili) mesi? Con l'inizio dell'emergenza coronavirus questa modalità, che prima riguardava solo alcuni 'happy few' è diventata la consuetudine per moltissimi lavoratori di Milano e hinterland. C'è chi la osanna sottolineando le conseguenze innegabilmente positive che ha avuto sulla vita dei cittadini - mettendo a loro disposizione più 'tempo di qualità' e risparmiandogli di fare avanti e indietro tra centro e periferie. Ma c'è anche chi la contesta, evidenziando tra le altre cose gli effetti deleteri che ha avuto su non pochi esercizi commerciali, costretti (non sempre riuscendoci) a reinventarsi, concentrandosi sulle fasce orarie serali e, dove possibile, espandendosi all'esterno con sedie e tavolini. E tutta la Penisola è "paese": a Roma la situazione non è diversa.

Da una parte molti dipendenti e datori si professano più che soddisfatti dello smartworking (e vorrebbero non rimanesse una soluzione emergenziale), mettendo in luce anche come permetterebbe anche di aumentare la produttività. Dall'altra non sono pochi i suoi detrattori e non si tratto solo di esercenti che hanno visto le proprie attività in crisi. Tra le fila dei critici si è schierato anche il sindaco Beppe Sala (allineandosi paradossalmente con Forza Italia che aveva chiesto il rientro dei dipendenti comunali con una mozione poi bocciata) che ha tuonato più volte contro il lavoro da casa, redarguendo i cittadini sul fatto che non potrà diventare un'abitudine perché altrimenti bisognerebbe ripensare le città (fatto che forse non sarebbe poi così negativo), affermando la necessità di presidiare la scrivania contro possibili licenziamenti (quasi che il solo modo di rendersi indispensabili fosse quello di essere fisicamente in ufficio), nonché, con una frase un po' infelice e paternalistica, dicendo che era l'ora di tornare a lavorare (come se lo smartworking non fosse lavoro).

Al di là delle opinioni contrastanti sul lavoro da remoto (che in molti casi sembra incontrare una resistenza dettata da un panico quasi luddista), è innegabile che tutto l'universo di bar, ristoranti e tabacchi che ruotava attorno a pause pranzo e consumazioni dei dipendenti ha visto ridurre drasticamente le proprie entrate. Su questo enorme problema MilanoToday ha interpellato Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano e Carlo Squeri, segretario di Associazione pubblici esercizi Confcommercio Milano. Ecco le loro considerazioni.

"Effetto smartworking? Meglio parlare di effetto Covid"

"Parlare di quale sia stato l’effetto dello smartworking sulle attività di somministrazione credo sia fuorviante - afferma l'assessore Tajani - meglio parlare di quali siano state le conseguenze dell’emergenza Covid su tali attività e sull’economia della città. Ritengo che non sia il nuovo modo di lavorare in maniera 'smart' ad aver creato problemi ma il distanziamento sociale e il rispetto di tutte le regole a salvaguardia della salute di tutti noi ad aver modificato il nostro modo di vivere e rapportarci con gli spazi di bar, ristoranti, negozi".

"Certamente il venir meno del lavoro 'in presenza' di molti impiegati e lavoratori - continua Tajani - rende queste attività più fragili con incassi a volte diminuiti anche del 60-80%, secondo i dati diffusi da Confcommercio. Ritengo che gli effetti del distanziamento sociale siano maggiormente evidenti in tutte quelle zone a forte vocazione terziaria come il nuovo centro direzionale di City Life o le tante vie del centro e non solo. Tutta la città ha vissuto e sta vivendo gli effetti nefasti di questa pandemia ma sono convinta che la città e i milanesi sapranno reagire, come in parte stanno già facendo, iniziando a riappropriarsi lentamente delle proprie abitudini come un caffè al bar o un pranzo con i colleghi. Come tutti i processi di trasformazione guidati dalla tecnologia, anche lo smartworking può avere esiti ambivalenti sulla vita delle persone e delle comunità. Sta a noi lavorare per esaltarne i vantaggi e limitarne gli effetti negativi".

Anche per Carlo Squeri, segretario Associazione pubblici esercizi Confcommercio Milano, a mettere in difficoltà gli esercizi commerciali non è solo lo smartworking: "Le attività del centro stanno facendo il 15% del fatturato rispetto a un anno fa. Questo non è chiaramente imputabile del tutto al lavoro agile, ma in parte sì. Ad avere un effetto particolarmente negativo è anche l'assenza di turisti sia 'leasure' che 'business'. Non essendoci fiere o incontri di lavoro, manca tutta quella fetta di clientela che normalmente si sposta su Milano durante l'anno".

"Parlando quotidianamente con i pubblici esercizi - dice Squeri - sappiamo che per le attività che vivono fondamentalmente di giorno e normalmente incassano con colazioni e pranzi il quadro è molto negativo. Questo per una serie di situazioni, tra le quali pesa, in parte, anche lo smartworking. Per alcuni esercizi le perdite sono ingenti".

Ad essere più colpite per l'assenza di lavoratori, sono le attività di zona particolarmente ricche di uffici, dal centro a City Life passando per tutto il distretto di via Pisani, dove si concentrano tanti studi professionali. Ma in generale i dipendenti rappresentano una parte importante della clientela un po' per tutti i bar e i ristoranti milanesi che concentrano la propria attività durante il giorno.

Ci sono attività per le quali lo smartworking è stato positivo?

Gli effetti dello smarworking sono meno visibili andando dal centro verso le periferie, per i locali che non dipendono dalla presenza di dipendenti e hanno una clientela di zona e/o lavorano soprattutto la sera. In qualche caso c'è anche chi ha tratto beneficio dal fatto che i dipendenti lavorino da remoto.

"Se dovessimo trovare un’accezione positiva a questa pandemia - afferma Tajani - è che ci ha portato a riscoprire i tanti negozi di vicinato dei nostri quartieri. Realtà che, sino a ieri, risultavano schiacciate dalle nostre abitudini frenetiche e dalla grande distribuzione che però oggi ritrovano un nuovo slancio anche grazie al rapporto di fiducia e di confidenza che si è creato con gli abitanti di ogni quartiere durante il lungo periodo di lockdown. Negozi e attività che hanno ritrovato la loro capacità attrattiva e di essere punto di riferimento per la comunità del quartiere e per il singolo, tutto questo è accaduto soprattutto nei quartieri meno centrali e più popolosi della città. Un piccolo segno di come le periferie possano rinascere partendo proprio da quelle piccole realtà commerciali e artigianali che sono l’anima pulsante di Milano".

Come fa notare Squeri però "chi lavora da casa difficilmente va a mangiare al bar a pranzo spendendo 7- 8 euro per un panino, stesso discorso per il ristorante. Chi è stato avvantaggiato dall'emergenza sanitaria - afferma - sono soprattutto i supermercati".

Come provano a sopravvivere i locali

Per far fronte a una situazione totalmente nuova, molti esercizi hanno provato a reiventarsi puntando sui consumi serali, spingendo sugli aperitivi e i dopo cena. Chi ha potuto, inoltre, ha occupato più spazio all'esterno approfittando della gratuità dell'occupazione di suolo pubblico garantita attraverso un provvedimento comunale.

"Colmare del tutto il vuoto lasciato dalla mancanza di lavoratori è quasi impossibile - mette in luce Squeri - sicuramente molti locali hanno provato a reinventarsi. Ma a Milano è molto arduo riuscire a cambiare indirizzo: i quartieri a vocazione serale/notturna, dove i giovani si ritrovano, sono molto ben identificati ed è difficile spostarli".

Gli scenari futuri

"Lo spopolamento temporaneo di tanti lavoratori del centro città e dai quartieri a vocazione terziaria indubbiamente è un’immagine che non ci piace e poco rispecchia l’immagine che sino ad oggi ha avuto Milano - spiega Tajani -. Anche lo smartworking come altri processi di innovazione porta a rivedere il nostro modo di vivere e lavorare che si riflette sulla vita delle persone e delle comunità. Sta a noi come politici, imprenditori e lavoratori esaltarne i vantaggi e limitarne gli effetti negativi. Come amministrazione abbiamo il dovere di aprire una più ampia discussione sia sui nuovi modelli di lavoro, come lo smartworking, nonché sui nuovi tempi della città per governare un nuovo fenomeno che si affermerà sempre di più nel mondo lavorativo pubblico e privato".

"Noi ci auguriamo che a settembre, al di là dei lavoratori, torni la cosiddetta clientala business con la ripartenza di fiere - continua Squeri -. Speriamo che il flusso di persone aumenti e che qualche turista in più inizi a vedersi. Inoltre auspichiamo che gli aiuti promessi prima o poi arrivino e vengano aumentati. Altrimenti lo scenario potrebbe essere drammatico".

"Il discorso vale per le attività di impresa - afferma Squeri - ma anche per i dipendenti. Perché chiaramente se un esercizio fa il 15-20% del fatturato non può garantire la stessa occupazione di prima nel momento in cui dovessero venire a mancare gli ammortizzatori sociali. La verità è che viviamo molto alla giornata. Un bilancio si potrà fare a fine anno. Ora la stragrande maggioranza delle attività ha riaperto, bisogna vedere quante di queste riusciranno a sopravvivere nei prossimi mesi".

Le richieste alle istituzioni e i possibili provvedimenti

"Al Comune - conclude Squeri - oltre a chiedere di azzerare la tassa di occupazione del suolo, l'altra cosa che da tempo ci preme è che venga previsto uno sconto forte sulla Tari, considerando che la chiusura ha portato a produrre molti meno rifiuti. Poi c'è il tema delle attività all'interno di immobili del demanio. Per ora il Comune ha previsto la sospensione dei pagamenti, ma se la situazione rimane questa posticipare il pagamento non è risolutivo, bisogna rivedere anche le tariffe. Il governo, infine, oltre al credito d'imposta di marzo, aprile e maggio sugli affitti, dovrebbe prendere un provvedimento dall'alto".

"Nei prossimi mesi avremo bisogno di muoverci con un passo diverso - dichiara l'assessore comunale al commercio - attento alle relazioni di prossimità e all’animazione economica e sociale dei nostri territori. Per questo abbiamo, come Assessorato al Commercio e Attività produttive, messo a disposizione oltre 4 milioni di euro con misure diverse: dalla Scuola dei Quartieri al Crowdfunding Civico, fino ai contributi per la ripartenza delle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato delle aree periferiche, con una particolare attenzione alle nuove fragilità create dall'emergenza Covid. Tutti interventi che hanno una visione di lungo periodo per il rilancio di Milano e delle sue periferie. Nell’immediato invece, in linea con strategia Milano 2020 per il rilancio della città nella fase post Covid, abbiamo semplificato e reso possibile l’ampliamento delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico per tavolini e dehor come di bar e ristoranti in modo da consentire un utilizzo maggiore degli spazi all’aperto della città e nel contempo dare un sostegno immediato a una categoria molto provata come i gestori e i proprietari di bar e ristoranti".