Soggiorni estivi a Viverone. La serenità e la gradevole accoglienza di Casa Albert

Situata in un’oasi naturale alle pendici della Serra, la residenza per anziani “Casa Albert” del gruppo Sereni Orizzonti si distingue per la tranquillità e la serenità della location. Luogo ideale per una villeggiatura estiva in totale benessere e armonia con la natura, immersi nella splendida cornice delle prealpi biellesi e con una spettacolare vista sul lago di Viverone, importante sito archeologico di reperti preistorici dell'Età del Bronzo.

A poco più di un’ora da Milano e attorniata da splendide colline ricche di boschi che abbracciano tutto il territorio, “ Casa Albert” è una struttura funzionale ed accogliente , concepita con ampi spazi interni per garantire un soggiorno confortevole dal clima familiare. Dotata di 130 posti letto distribuiti in spaziose e luminose camere singole e doppie dotate di balconcino, TV e bagno, arredate in modo confortevole e funzionale alle esigenze dell’ospite. Completano il comfort le diverse salette TV, le sale da pranzo, la palestra, l’ambulatorio, i bagni assistiti e le sale polivalenti per le attività di intrattenimento dell’ospite. Inoltre, il grande giardino esterno offre la possibilità di trascorrere lunghe giornate di relax baciate dal sole oppure all’ombra della maestosità degli alberi secolari, in totale sicurezza e libera fruizione.

La residenza di Sereni Orizzonti fornisce servizi alberghieri di vitto e alloggio, servizi assistenziali, ricreativi, medico-infermieristici e riabilitativi. Anche il programma delle attività è molto ricco e permette agli anziani di partecipare in modo attivo stimolando la loro espressione personale, facilitando il rapporto con l’ambiente e favorendo il benessere della persona.

Per brevi soggiorni durante le pause estive o per lunghe permanenze, la residenza per anziani “Casa Albert” garantisce un’assistenza qualificata con percorsi assistenziali personalizzati. E’ possibile prenotare per il periodo estivo a tariffe promozionali, anche per coppie. La reception della struttura è a disposizione ai numeri 0161 98152 oppure 0161 98153.

La filosofia che guida dal 1996 il gruppo Sereni Orizzonti è quella di porre le persone al centro dei servizi, delle attenzioni e della costante ricerca della qualità. Partendo da Udine e dal Friuli Venezia Giulia, il gruppo si è sviluppato negli anni fino ad essere presente sul territorio nazionale con 68 strutture attive, confermandosi così il terzo gruppo italiano del settore. 4500 posti letto, 2300 dipendenti ed un piano di investimenti da 120 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021 fanno di Sereni Orizzonti un’azienda nazionale pronta ad internazionalizzarsi in mercati come Germania, Francia e Spagna.

