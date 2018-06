A Brera arriva "Soho house": il club esclusivo con spa, palestra, piscina e terrazza con vista

Per ventitré anni ha resistito al fascino dell'Italia, aprendo sedi in giro per il mondo. Poi, negli ultimi mesi, ha dato il via a una sorta di "ballottaggio" tra Milano e Roma. E a vincere è stata proprio la città meneghina.

Arriverà presto sotto la Madonnina una delle "case" di "Soho House", la catena di club più esclusivi al mondo fondata nel 1995 a Londra che oggi conta venti club in diciotto città e 65mila soci iscritti, con altrettanti in attesa di avere la tanto sognata tessera.

Il club - racconta Elisabetta Andreis sul Corriere della Sera - nascerà in via Brera 19, proprio di fronte alla Pinacoteca, nel palazzo di proprietà di Giuseppe Statuto, l'imprenditore che in città può già vantare il Four Season e il Mandarin.

Si legge sul Corriere:

Il progetto è ambizioso: un’idea che prevede Spa, salotti, lounge bar, palestra, biblioteca, piscina, un piccolo cinema e terrazza panoramica sul modello di quella di New York, che è la più ambita di tutta Manhattan.

Il Soho, nonostante la natura associativa del club d'elitè, è aperto anche al pubblico. Per averlo a Milano, dopo i lavori di ristrutturazione di decine di milioni di euro, sembra che bisognerà aspettare un paio di anni.