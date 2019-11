Milano, 2,3 milioni a sostegno delle imprese interessate dai cantieri della metro M4

Il Comune di Milano conferma anche quest’anno il suo impegno a sostegno del commercio di vicinato e delle attività artigiane interessate dalla presenza dei cantieri per la costruzione della linea M4. Sono state approvate dalla Giunta le linee guida per definizione dei nuovi bandi che daranno accesso a più di 2,3 milioni di contributi a supporto delle imprese che insistono nei pressi delle aree dei lavori.

“Anche quest’anno confermiamo l’impegno, la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione nei confronti delle attività commerciali e artigianali o di servizio interessate dalla presenza dei cantieri M4 – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio Cristina Tajani –. In tre anni attraverso i nostri otto bandi sono stati oltre 270 gli esercizi che hanno potuto accedere ai circa 9 milioni di contributi complessivi volti a sostenere le normali spese di gestione nonché possibili investimenti per migliorare la visibilità delle attività attraverso azioni di marketing e promozione utili al futuro delle imprese”.

Tre le misure che saranno messe a disposizione delle aziende

La prima è rappresentata da un contributo economico in parte corrente rivolto alle 78 imprese giudicate a “impatto molto elevato” e ubicate presso i fronti stradali direttamente affacciati sui cantieri che nell’anno 2019 hanno subito o stanno subendo il maggior disagio. Per loro è previsto un contributo massimo di 10mila euro a copertura dell’80% della spesa corrente totale sostenuta. Contemporaneamente per le 163 imprese giudicate a “impatto elevato” è previsto un contributo di massimo 3mila euro. Per entrambe le categorie di imprese sarà possibile infatti portare a rendicontazione spese come: canoni d’affitto, utenze, tributi locali, rate di mutuo/leasing, spese per il personale ecc., per un totale 820mila di euro di fondi messi a disposizione.

La seconda misura, un contributo in conto capitale, è un sostegno agli investimenti effettuati per il rilancio delle attività in vista della conclusione dei lavori come: rinnovo dei locali, acquisto di strumentazione informatica, arredi o impianti. Una misura rivolta sia alle imprese frontiste, destinatarie del primo intervento, nonché alle altre imprese che si trovano in prossimità dei cantieri o che si trovano in ambiti intermedi tra due cantieri/manufatti entro un limite massimo di 50 metri dall’asse viario di collegamento e che subiscono un impatto derivante dalla prossimità col cantiere e dalle modifiche della viabilità veicolare e pedonale. In questo caso il contributo sarà massimo di 10mila euro a singola impresa. Il provvedimento prevede uno stanziamento di complessivo circa 1,3 milioni di euro.

Prevista anche una terza misura, destinata esclusivamente alle 78 realtà giudicate a “impatto molto elevato”: un contributo di 30mila euro, utile a sostenere il trasferimento o l’apertura di una nuova sede dell’attività. In alternativa all’apertura di nuove sedi, è previsto anche un contributo di circa 20mila euro per l’acquisto di un veicolo idoneo all’attività di vendita su area pubblica in forma itinerante, purché a motore elettrico o pedalata assistita, sulla scia dei moderni street food.

Nove milioni per le imprese interessate da M4

Ad oggi sono 275 le imprese, lungo tutta la tratta della nuova M4, che in questi anni hanno avuto accesso a 9 milioni di euro di contributi complessivi messi a disposizione dall’Amministrazione attraverso 8 bandi che si sono succeduti dal 2016 ad oggi.

Nelle prossime settimane saranno disponibili, su www.comune.milano.it nella sezione bandi e gare, tutte le informazioni per accedere ai contributi. Il primo ad uscire sarà il bando dedicato al sostegno per la spesa corrente.