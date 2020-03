Corsaperlavita: aiutiamo gli ospedali con Hope, l'iniziativa di Cisalfa

Cisalfa Sport, leader in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il tempo libero, grazie al progetto #CorsaPerLaVita supporta HOPE Onlus in una straordinaria azione di fundraising.

Obiettivo de l progetto è la raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari, ecografi, letti e materiale sanitario per le terapie intensive, impegnate nella lotta contro l'epidemia da Coronavirus.

Attraverso i propri asset digitali - website, social e newsletter - e ulteriori canali on line, Cisalfa Sport lancia un'importante call rivolta ai Clienti e a tutti i suoi dipendenti: gareggiare insieme in una corsa contro il tempo, contro un nemico invisibile che sta cambiando le nostre vite.

Un semplice click qui www.hopeonlus.org/coronavirus/cisalfa/ permette di effettuare una libera donazione, fiscalmente deducibile, ad HOPE Onlus e sostenere tutti insieme la grande macchina della solidarietà in questa emergenza sanitaria.

HOPE Onlus è un’organizzazione non profit, laica e indipendente che aiuta bambini e comunità in difficoltà in Italia e in Medio Oriente attraverso interventi di aiuto umanitario e di sviluppo sostenibile a tutela della salute e dell’educazione. Dal 2 marzo 2020 opera con una Task Force di Emergenza di professionisti specializzati, lavorando 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con gli ospedali milanesi e lombardi per salvare più vite possibili nell'epidemia da Coronavirus.

Cisalfa Sport, con 150 punti vendita e oltre 3.000 persone, è il retailer per eccellenza di abbigliamento e prodotti per lo sport e il tempo libero, con uno dei più ampi assortimenti disponibili on line di home fitness.

