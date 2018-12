SOS Sartoria Rapida conquista la capitale della moda con la nuova apertura a Milano

SOS Sartoria Rapida, franchising specializzato nel settore delle riparazioni sartoriali immediate diffuso su tutto il territorio nazionale, raggiunge un nuovo importante traguardo, aprendo il suo primo punto vendita in quella che è considerata la capitale della moda di tutta Italia: Milano.

Il nuovo shop, inaugurato dal fondatore in persona Sandro Mangano, si trova in via Plinio 12, godendo così di una posizione centrale e strategica, vicino al rinomato Corso Buenos Aires e a Piazza Lima. Dopo aver già raggiunto numerose e importanti città italiane, i professionisti delle riparazioni sartoriali veloci sbarcano quindi nel capoluogo lombardo in grande stile, per offrire un servizio efficiente e “su misura” anche alla popolazione meneghina.

Quella di SOS Sartoria Rapida è una storia imprenditoriale italiana di successo. I suoi servizi sono sempre veloci ed efficaci. Un esempio su tutti: per l’orlo bastano solo 7 minuti! Ma il brand non è solo una garanzia per le riparazioni d’emergenza, poiché offre anche soluzioni su misura per abiti personalizzati, dando vita a realizzazioni sartoriali di alto livello.

L’ambiente confortevole di ogni suo negozio, caratterizzato da colori freschi e spazi luminosi, nonché la cortesia e la preparazione del personale, fanno sì che chiunque vi entri si senta sempre piacevolmente accolto.

E come gli altri stores, anche quello di Milano è stato progettato secondo un format ben preciso che lo rende un luogo confortevole, elegante professionale, grazie anche alla presenza di uno staff qualificato e disponibile, pronto a soddisfare le più variegate esigenze dei clienti.

SOS Sartoria Rapida di Milano si candida a diventare un punto di riferimento nell’ambito della sartoria made in Italy, sia per privati che per negozi di abbigliamento.

Amici di Milano, non indugiate: affidate i vostri capi ai maestri del taglia e cuci. Scegliete la comodità e l’alta qualità firmata SOS Sartoria Rapida.