Papa a Milano, la visita vale mezzo milione di euro in souvenir

Vale mezzo milione di euro in souvenir e oggetti d'arte la visita del Papa a Milano, prevista per sabato 25 marzo. Il calcolo è della camera di commercio di Milano, che ha valutato il possibile business giornaliero per le 943 imprese della città in cui si può acquistare un ricordo, una ventina delle quali specializzate in articoli religiosi.

E se le "capitali" del souvenir restano Roma e Napoli, a Milano il settore è in crescita: in cinque anni 83 imprese in più (+10%), con un aumento significativo anche dal 2015 al 2016: +2,2%. In crescita anche gli addetti: sono circa duemila i venditori specializzati, +9% in cinque anni. Si concentra a Roma, Napoli e "grande Milano" il 21% delle circa 26 mila imprese italiane che fanno business con i souvenir di viaggio. Quarta città è Venezia. Negli oggetti d'artigianato primeggia la città lagunare, negli articoli religiosi Roma, nelle bomboniere Napoli, negli oggetti d'arte Milano.

Il settore nazionale è in lieve calo sia nel Paese (-1,5% dal 2015 al 2016) sia a Roma e Napoli in particolare, mentre - come detto - è in crescita a Milano.