Capodanno, i milanesi spenderanno 100 milioni (e preferiscono stare a casa)

Un milanese su tre è pronto a festeggiare il Capodanno 2017 in casa (propria o di amici). E' quanto emerge da una ricerca condotta dalla camera di commercio intervistando circa seicento cittadini a campione. Per l'esattezza, la soluzione "casalinga" (la preferita) verrà scelta dal 36,5% degli intervistati: una cena e poi l'attesa del countdown in televisione (con la Rai in diretta da Potenza e Canale 5 da Civitanova Marche), col brindisi di rito.

Opzione simile per il 16% dei milanesi, che ha scelto di trascorrere la serata in casa propria ma senza invitare amici. C'è, naturalmente, un 2% che sa già di andare a dormire prima della mezzanotte. Altrettanti (2%) coloro che festeggeranno nei locali (discoteche, ristoranti, night club e così via).

Il 6% sarà invece in montagna, sperando magari di fare qualche sciata durante le prossime giornate. Il 5% visterà una città e il 4% trascorrerà la serata a teatro o al cinema. Ma complessivamente, tra chi parte prima e chi parte dopo, sarà in viaggio più di un milanese su cinque.

La spesa, infine: tra festeggiamenti veri e propri, omaggi, pranzi, vestiti, accessori e addobbi, i milanesi spenderanno più di 100 milioni di euro per il Capodanno 2017.