Milano, arrivano 60mila euro dalla Regione per riqualificare le sponde del Naviglio Grande

Uno stanziamento di 60.000 euro per finanziare interventi di riqualificazione delle sponde del Naviglio Grande. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

"Si tratta di risorse - ha spiegato Terzi - necessarie per intervenire su una situazione specifica che riguarda un tratto del Naviglio Grande. Il nostro obiettivo è continuare a garantire sicurezza, decoro e fruibilità dei Navigli lombardi".

Valorizzare il Naviglio

"Regione Lombardia - ha aggiunto - prosegue negli investimenti per la riqualificazione dei Navigli, tra sistemazione delle sponde, recupero delle conche, progettualità e opere connesse alla valorizzazione di un simbolo della Lombardia. I Navigli costituiscono un'opportunità di sviluppo anche dal punto di vista turistico e imprenditoriale".

Il finanziamento si inserisce nel contesto della convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per attività da svolgersi su parti del reticolo idrico principale e per la fruizione delle vie navigabili del sistema dei Navigli milanesi. La convenzione prevede il finanziamento di una serie di interventi e misure per favorire la navigabilità e la fruibilità collettiva del sistema dei Navigli.