Starbucks, a Milano il locale più grande di tutta Europa: torrefazione di 2500 mq in Cordusio

Entro la fine del prossimo anno, Milano avrà il suo primo Starbucks. E che Starbucks.

Il colosso del frappuccino, infatti, ha finalmente ufficializzato la location del proprio primo, storico, locale italiano, che sorgerà nel palazzo delle Poste di piazza Cordusio. Verrà dato lavoro a 350 persone. Investimento di decine di milioni di dollari.

L’impronta scelta per il locale è quella della “Roastery”, torrefazione: “Costruiremo una vera fabbrica del caffè e un centro di panificazione con l’alleato italiano Princi - ha spiegato Howard Schultz, amministratore delegato di Starbucks -. Sarà il negozio più grande d’Europa”.

Martedì mattina, lo stesso Schultz ha incontrato il sindaco di Milano, Beppe Sala, e l’assessore Pierfrancesco Maran, per presentare il loro progetto e per iniziare a prendere confidenza con la città.

Lo Starbucks di Milano, quindi, sarà oltre 2400 metri quadrati - l’intero palazzo delle Poste - e, le parole di Schultz, “sarà il nostro fiore all’occhiello”.

"C'è voluto tempo per trovarlo, ma la prima volta che sono passato davanti all'edificio di piazza Cordusio - ha raccontato in una nota l’ad - ho capito che sarebbe stato il posto perfetto per dare onore all'artigianalità del caffè e dare omaggio alla cultura italiana". Cultura che sarà omaggiata anche con la creazione, firmata Starbucks, di cinque nuovi caffè, oltre al tradizionale - e immancabile - espresso.

