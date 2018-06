Starbucks apre anche a Malpensa: si cerca personale

Non solo piazza Cordusio: Starbucks è pronta ad aprire anche a Malpensa. La catena di caffetterie statunitense fa dunque sul serio anche in Italia. Il primo punto vendita del Bel Paese sarà in centro a Milano: 2.400 metri quadrati nell'ex palazzo delle Poste, con apertura prevista per settembre, per quello che sarà il locale più grande d'Europa col marchio della multinazionale.

Ma il gruppo Percassi, che ha l'esclusiva per l'Italia del marchio Starbucks, parla già di cinque nuovi store nel territorio lombardo e cerca personale, in particolare per le figure di store manager e assistant store manager. Segno che le aperture sono imminenti.

E l'associazione dei Comuni virtuosi italiani ha appena chiesto alla multinazionale di rinunciare, come scelta ecologica, alle tazze e ai bicchieri usa e getta.