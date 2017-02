Milano, per Percassi apriranno "2 o 3 Starbucks": "In Cordusio nell'estate del 2018"

L'esordio a Milano è ufficialmente anche se indirettamente avvenuto con la piantumazione, in piazza Duomo, di palme e banani. Una scelta per molti discutibile - il sindaco Beppe Sala, giocando con ironia, sui social ha detto che "Milano sa sempre osare" - che vede la firma e i soldi di Starbucks, colosso americano delle caffetterie che quest'anno sbarcherà in Cordusio. Sono loro lo sponsor delle aiuole. Una novità antica, se si vuole; già nell'Ottocento si osava con tocchi esotici in città dai climi per nulla caldi. Un vezzo, una moda. Ma tutto scorre e, inevitabilmente, ritorna.

C'è dell'altro. Al primo locale meneghino di frappuccini e muffin cioccolatosi potrebbero farne seguito molti altri. Non usa mezzi termini Antonio Percassi, numero 1 del gruppo che porterà Starbucks in Italia. "Puntiamo ad aprire 200/300 punti vendita in tutta Italia pensiamo che nel mercato possa starci", ha sottolineato l'imprenditore bergamasco a margine di un incontro per uno stabilimento San Pellegrino mercoledì 15 febbraio.

Non solo Milano. Percassi ha spiegato che altri punti vendita apriranno anche a Roma. In città in piazza Cordusio nell'ex stabile delle Poste "apriremo il prossimo anno, nel 2018 dopo giugno - ha spiegato - perché stiamo facendo una cosa importante. Dopo una settimana dall'inaugurazione dovrebbero aprire altri 4-5 punti vendita tra Roma e Milano".

"Saranno i primi ad essere aperti ma noi puntiamo su un buono sviluppo, con l'obiettivo di aprire in tutta Italia nell'arco di tempo di 5-6 anni - ha concluso -. Se il mercato risponderà bene". E di fallimenti, per ora, Percassi ne ha visti pochi; sua la mano per l'arrivo sotto la Madonnina di Victoria's Secret o di un gigantesco Lego store.

Tuttavia slittano i tempi. L'apertura ufficiale era data entro quest'anno, addirittura si parlava di settembre 2017. Ma la ristrutturazione dello stabile prenderà più tempo di quanto preventivato dalle alte sfere americane.