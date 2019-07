Continua l'espansione di Starbucks a Milano: in via Turati la settima caffetteria della Sirena

Prosegue l'espansione di Starbucks a Milano. La "caffetteria della sirena" è pronta ad aprire il suo settimo negozio a Milano. Il nuovo negozio aprirà all'angolo tra via Turati e via Cavalieri (zona Turati), al posto della filiale della Deutsche bank. Per il momento non è ancora chiaro quando si potranno ordinare frappuccini e caffè americani: all'interno del negozio sono al lavoro gli operai e le vetrine sono coperte da scuri pannelli che preannunciano lo sbarco del negozio.

E l'ultimo negozio della catena americana all'ombra della Madonnina è stato inaugurato a inizio mese: il 4 luglio in Corso Vercelli, pochi giorni prima (il 27 giugno) era toccato a un altro negozio in Porta Romana.

La campagna di Starbucks a Milano

Il colosso di Seattle è sbarcato all'ombra della madonnina il 6 settembre con una caffetteria unica nel suo genere: la roastery nel palazzo delle Poste in Cordusio. Successivamente è stato aperto il bar di corso Garibaldi, lo store di San Babila, il locale all'aeroporto di Malpensa, quello in Stazione Centrale e poi i due locali in Porta Romana e Corso Vercelli.

E la strategia di Starbucks sembra sempre più chiara: "Ogni quartiere ha una sua storia peculiare e ritmi diversi", aveva di aveva dichiarato a giugno Vincenzo Catrambone, Managing director Starbucks Italia; non è escluso che nei prossimi anni arrivi una "caffetteria della sirena" in ogni quartiere della città.