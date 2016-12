2017, l'anno di Starbucks a Milano: la caffetteria americana in Italia

Una delle novità più attese per il 2017 è senza dubbio lo sbarco a Milano - e, per la prima volta in assoluto, in Italia - di Starbucks, tra le più note catene di caffetterie al mondo. Una piccola rivoluzione copernicana poichè lo store aveva sempre 'ignorato' l'Italia, nonostante sia presente in tutto il mondo.

Sulle tempistiche non vi sono ancora certezze - come spesso accade in questi casi vi sono slittamenti - ma nell'autunno si era parlato di una possibile apertura nel settembre 2017, con l'inizio delle attività promozionali a gennaio e febbraio del nuovo anno. Allo stato attuale, sebbene molti siti specializzati diano aperta la ricerca di personale, non ci sono ancora posizioni ufficali dove candidarsi, nè è stato specificato quali sono i profili richiesti.

La zona scelta dovrebbe essere quella in Cordusio, ex palazzo delle Poste, nel cuore del centro cittadino. La proprietà è del fondo Blackstone.

Saranno locali iper tecnologici, dal design raffinato, con spazi per rilassarsi, leggere e connessione wi-fi gratuita con possibilità di ricaricare smartphone e laptop. Nel frattempo, quest'estate, è stato siglato un accordo con Princi per quanto riguarda la panificazione.

Il primo negozio Starbucks fu aperto il 30 marzo 1971 a Seattle, a Pike Place Market. La svolta - più volte raccontata - arrivò da un'idea di Howard Schultz, storico amministratore delegato, riconosciuto ormai come il vero fondatore della famosa catena. In occasione di un viaggio proprio a Milano nel 1983 sviluppò il suo progetto di portare in America l'autenticità della caffetteria italiana e i suoi segreti, usando le migliori qualità di caffè nel mondo.

Allo stato attuale Starbucks ha quasi 13mila store in quasi tutto il mondo. Oltre a caffè espresso, è possibile trovare biscotti, torte, donuts, tramezzini salati, succhi di frutta, bevande al cioccolato e il mitico 'frappuccino'.