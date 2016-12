Start-up, il comune investe bene: 43 euro di fatturato per ogni euro di contributo

Dalla kebabberia "gourmand" (per chi non sa il francese, vuol dire semplicemente "goloso") all'hamburgeria con carne di struzzo o canguro, sono ventuno i progetti imprenditoriali che - grazie ai contributi del bando comunale "startupper", chiuso nell'estate del 2016 - si stanno avviando e trasformando in imprese reali. Start-up, come la moda terminologica le definisce ormai tutte.

Palazzo Marino ha fatto i calcoli: ogni euro investito dal comune nel progetto ne genererà 43, e il fatturato complessivo sarà di 300 milioni in quattro anni. L'ente pubblico si pone quindi come "volano" dell'economia e ha aiutato le nuove idee a realizzarsi concretamente. Tutte in periferia, tra l'altro: ben sei a Corvetto e quattro a Villapizzone. E poi tre fra Lorenteggio e Giambellino, due in Barona, due a Bicocca, una ciascuno a Morsenchio, Bruzzano, Bovisa e Certosa.

Ma Cristina Tajani, assessore alle attività produttive e commercio, ricorda anche le nuove imprese (570) fatte nascere nel corso della giunta Pisapia, con ben 5.500 nuovi occupati. "E' la migliore cartina di tornasole per giudicare l'efficacia delle nostre politiche", spiega l'assessore. E, da una indagine svolta presso un campione di 382 di queste nuove imprese, si evince che l'83% è ancora in attività dopo cinque anni dalla nascita, contro una media nazionale del 44% secondo il rapporto Pmi 2015 condotto da Confindustria e Cerved.

Infine il dato a cui si accennava prima: finora il comune di Milano ha speso sette miliardi e 100 milioni di euro in quattro anni per questo genere di sostegno alle imprese appena sorte, le quali hanno prodotto un fatturato complessivo di 314 milioni. In altre parole, ogni euro investito dal comune ne genera 43 di fatturato.