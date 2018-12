Regione Lombardia: 67 milioni in 4 anni per manutenzione strade del territorio

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato un emendamento al bilancio, stanziando ulteriori 16,7 milioni, in modo da proseguire nel 2021 il piano di interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale, già avviato per il triennio 2018/2020.

Lo ha annunciato l’assessora lombarda a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, spiegando che “complessivamente, in 4 anni, Regione Lombardia mette in campo circa 67 milioni di euro per la manutenzione delle strade”.

“Per noi è fondamentale che gli enti locali, come le Province, possano garantire arterie stradali in condizioni adeguate: è un parametro di civiltà, anche perché stiamo parlando della sicurezza cui ha diritto ciascun cittadino” ha proseguito Terzi, concludendo “Regione Lombardia sta intervenendo per rimediare ai danni commessi dai Governi precedenti, i quali avevano svuotato le Province privandole delle risorse necessarie a riqualificare e manutenere le strade di propria competenza”.