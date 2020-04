Gli studenti italiani si sfidano sui mercati finanziari

Tutto pronto per la finalissima della prima Investment Challenge, la competizione creata da Banca Generali, Reply e MIP-Politecnico di Milano e pensata per avvicinare gli studenti italiani ai concetti di protezione patrimoniale e gestione del rischio.

Venerdì 24 aprile, i 100 partecipanti che più degli altri hanno massimizzato il portafoglio a propria disposizione si sfideranno per stabilire il vincitore. A giudicarli, una giuria d’eccezione composta dall’Amministratore Delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, dall’Executive Partner di Reply, Roberto Tognoni, e dal Senior Professor of Finance del MIP, Marco Giorgino.

Numeri da record

I numeri della prima edizione sono già da record: oltre 8mila studenti registrati, più di 3mila partecipanti, 208mila ore di formazione finanziaria erogata, 170mila trade effettuati e 222 milioni di euro di utili generati. Il tutto in un mese e mezzo in cui gli studenti si sono battuti a colpi di azioni, obbligazioni, futures e materie prime con l’unico obiettivo di proteggersi dal nemico principale per i patrimoni, la volatilità.

“Abbiamo voluto dar vita ad una Challenge che promuova la cultura finanziaria tra i giovani, consentendo loro di mettersi alla prova in prima persona nella gestione di un portafoglio virtuale ma basato sull’andamento dei mercati finanziari reali – spiega Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali, che aggiunge – Insieme a Reply e al Mip abbiamo inoltre voluto sviluppare una serie di contenuti formativi per approfondire concetti chiave per il mondo del risparmio quali protezione e copertura dal rischio. È il primo esperimento in Italia di questo tipo e siamo entusiasti della risposta ricevuta dai ragazzi”.

Il regolamento

Il regolamento della Investment Challenge è stato sviluppato in maniera molto semplice. Tutti i partecipanti hanno ricevuto in dotazione un patrimonio virtuale di 1 milione di euro da proteggere sui mercati finanziari reali sfruttando le potenzialità della piattaforma di trading online di BG Saxo.

La competizione si è quindi svolta in 3 fasi: una fase preliminare (4 marzo-27 aprile) in cui prendere confidenza con la piattaforma ed elaborare una strategia, una fase di qualificazione (30 marzo-9 aprile) in cui applicare la strategia e la finalissima per i 100 migliori.

La finale

In occasione della finalissima, gli studenti dovranno applicare le proprie strategie di hedging per massimizzare il profitto, minimizzando i rischi in una intera giornata da professionisti dei mercati finanziari. Dovranno inoltre raccontare in un report la strategia adottata e i 3 migliori verranno premiati con un Mac Book Pro, un Apple Watch Serie 5 e un paio di AirPods Pro. Il contest non premierà tanto il miglior trader, ma colui che avrà saputo sviluppare strategie efficaci per il controllo del rischio. L’ obiettivo della Challenge è infatti quello di aumentare la percezione e la responsabilità intorno al concetto di rischio tra i ragazzi che presto nel mondo aziendale si troveranno a fronteggiare scelte e situazioni fondamentali per la competitività delle stesse. Un obiettivo che, stando ai numeri, sembra davvero centrato.

È possibile seguire la finale in streaming collegandosi al sito: https://challenges.reply.com/