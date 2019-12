Grande successo per la 13° edizione del Top Management Forum

Il 26 novembre 2019, presso il Crowne Plaza Milano – Linate si è svolta con successo la 13° edizione del Top Management Forum organizzato da Knowità.

Il Forum, riservato primariamente ai membri del Club Knowità che riunisce i vertici aziendali di numerose realtà imprenditoriali italiane, ha visto come protagonisti numerosi leader d’azienda e keynote speaker di alto profilo, sia nazionali che internazionale, i quali, nell’ottica di offrire quel connubio "From Vision to Execution” che caratterizza il Forum, descriveranno i profondi cambiamenti che le trasformazioni in atto determineranno, nella volontà di fornire stimoli e suggestioni che orientino a un nuovo modo di agire e aiutino a pensare come ribaltare gli schemi convenzionali.

Al mattino, in Sessione Plenaria, con l’obiettivo di ispirare gli oltre 200 imprenditori e top manager presenti e supportarli nell’ambito del loro processo di riflessione strategica, si sono succeduti sul palco: Ilaria Maselli, Senior Economist, The Conference Board; Marco Brun, CEO, Shell Italia E&P; David Gram, Head of Ventures, EMEA LEGO Ventures; Germano Lanzoni, Comunicatore Contemporaneo; Kermit Lovelace, Digital and Technology expert; Paola Boromei, EVP Human Resources & Organization, Snam; Mara Santangelo, ex Tennista e Motivational Coach; Francesco Morace, Sociologo e Saggista - Presidente, Future Concept Lab.

Al pomeriggio i partecipanti si sono riuniti in otto tavoli di confronto sulle più attuali priorità di business

- Agile Organization; Business Model; Process Digitalization; Brand Power; Lead Generation; Leadership 4.0; Performance Appraisal; Special Training Execution A to Z - momenti unici nel loro approccio interattivo orientato all’execution e imperniati su linee contenutistiche frutto anche quest’anno della strutturata collaborazione con The Conference Board per la realizzazione dell’annuale CEO Survey che indaga e divulga a livello mondiale le priorità della CEO Agenda.