Oltre un milione di euro in titoli nascosti nel suv: fermato dalla guardia di finanza al confine

Aveva un milione e trecentomila euro in "contanti" e stava per entrare in Italia dalla Svizzera. È stato fermato dai militari della guardia di finanza di Gaggiolo che gli hanno sequestrato tutte le cartelle ipotecarie al portatore. Nei guai un sessantunenne originario di Nocera Inferiore (SA), ma residente da anni in Svizzera. La notizia è stata diramata dalle fiamme gialle con una nota.

L'uomo si è presentato alla dogana a bordo di un suv con targa del Principato del Liechtenstein e ha dichiarato di non trasportare valuta, ma i finanzieri non gli hanno creduto. Dalle banche dati in uso alle fiamme gialle è emerso che era già stato fermato s nel 2016 nel medesimo valico. In quell’occasione, trasportava una discreta quantità di denaro contante, sempre però entro la soglia dei 10.000 euro prevista dalla legge. È scattata la perquisizione del veicolo e tra le pagine di una rivista, conservata con altri documenti e giornali nel bagagliaio del suv, è stata trovata la documentazione relativa a strumenti finanziari negoziabili al portatore per 1.550.000 franchi.

A seguito delle poco plausibili giustificazioni — ha dichiarato di non ricordare di avere con sé quei titoli e che non erano di sua proprietà ma di altre persone di cui non ha fornito le generalità — le Fiamme Gialle hanno sequestrato i titoli.

Non solo: "Sono in corso una serie di investigazioni finalizzate all’individuazione dei soggetti a cui gli stessi erano destinati", precisaono i militari.